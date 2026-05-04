В Подмосковье пациентов с оспой обезьян выписали из больницы

10:59 04.05.2026 (обновлено: 11:00 04.05.2026)
В Подмосковье двух пациентов с оспой обезьян выписали из больницы

Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Оба пациента с ранее подтвержденным диагнозом "оспа обезьян" выписаны из Домодедовской больницы в Подмосковье, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"Выписаны", - заявили в пресс-службе больницы, отвечая на вопрос о состоянии обоих пациентов с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян".
В начале апреля зампредседателя правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщал о подтверждении диагноза "оспа обезьян" у одного пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу. Позднее в пресс-службе медучреждения сообщили РИА Новости, что ещё один пациент с подтвержденной оспой обезьян госпитализирован.
