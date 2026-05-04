Опрос показал, сколько россиян считают День Победы важным праздником

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Почти 90% россиян считают День Победы важным праздником, 85% согласны с тем, что он укрепляет чувство единства, сообщает Почти 90% россиян считают День Победы важным праздником, 85% согласны с тем, что он укрепляет чувство единства, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование центра FEEDBACK.

"День Победы сохраняет высокую значимость для россиян: 86% оценивают его как важный праздник, а 89% рассматривают 9 Мая как форму сохранения памяти о поколении, прошедшем войну", - говорится в сообщении издания.

Также, по данным газеты, 85% респондентов согласны с тем, что День Победы укрепляет чувство единства, а 66% опрошенных видят в уроках войны необходимость действовать на опережение в вопросах безопасности.

Среди символов праздника чаще всего выбирают Георгиевскую ленту (50%), Вечный огонь (21%) и Знамя Победы (19%).