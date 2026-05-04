Опрос показал, сколько россиян считают День Победы важным праздником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 90% россиян считают День Победы важным праздником.
- 85% опрошенных согласны с тем, что День Победы укрепляет чувство единства.
- Среди символов праздника чаще всего выбирают Георгиевскую ленту (50%).
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Почти 90% россиян считают День Победы важным праздником, 85% согласны с тем, что он укрепляет чувство единства, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование центра FEEDBACK.
"День Победы сохраняет высокую значимость для россиян: 86% оценивают его как важный праздник, а 89% рассматривают 9 Мая как форму сохранения памяти о поколении, прошедшем войну", - говорится в сообщении издания.
Также, по данным газеты, 85% респондентов согласны с тем, что День Победы укрепляет чувство единства, а 66% опрошенных видят в уроках войны необходимость действовать на опережение в вопросах безопасности.
Среди символов праздника чаще всего выбирают Георгиевскую ленту (50%), Вечный огонь (21%) и Знамя Победы (19%).
Как отмечает "Газета.Ru", для половины респондентов главным смыслом Дня Победы остается сохранение исторической памяти о войне, подвиге и героизме предков. При этом 91% считают, что память о Великой Отечественной войне важно передавать следующим поколениям. В целом 71% респондентов ожидает, что День Победы сохранит статус одной из важнейших дат.