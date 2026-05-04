В Омане прибрежные воды покраснели из-за гибели креветок
08:11 04.05.2026 (обновлено: 09:38 04.05.2026)
В Омане прибрежные воды покраснели из-за гибели креветок

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прибрежные воды на юго-западе султаната Оман покраснели из-за массовой гибели мелких креветок.
  • Управление по охране дикой природы и водных ресурсов Мирбата и местный муниципалитет начали очистку пляжей от погибших креветок.
  • Власти пояснили, что гибель креветок вызвана изменением температуры и уровня кислорода в морской воде.
ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Прибрежные воды на юго-западе султаната Оман покраснели из-за массовой гибели мелких креветок, которых выбросило на мелководье, рассказал РИА Новости житель города Салала Сиях Мухаммед.
"К побережью города Мирбат, где-то в 50 километрах от Салалы, выбросило огромное количество погибшего криля, из-за чего стало казаться, будто вода в море покраснела", - поделился он.
Как сообщила издаваемая в Омане газета Muscat Daily, управление по охране дикой природы и водных ресурсов Мирбата и местный муниципалитет начали очистку пляжей от погибших креветок, чтобы предотвратить риск для здоровья людей и нанесение вреда окружающей среде, а также восстановить качество береговой линии для жителей и туристов.
Власти пояснили, что гибель креветок вызвана изменением температуры и уровня кислорода в морской воде, а не загрязнением.
