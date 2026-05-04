Минобороны ОАЭ сообщило подробности перехвата ракет и дронов

ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в понедельник перехватили 12 баллистических ракет, три крылатые ракеты и четыре беспилотника, сообщило министерство обороны ОАЭ в социальной сети Х.
"Силы ПВО ОАЭ перехватили в понедельник 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотника, запущенных из Ирана, в результате чего три человека получили ранения средней степени тяжести", - отметило ведомство.
По его данным, с начала марта системы ПВО ОАЭ перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и более 2,2 тысячи беспилотников.
