Минобороны ОАЭ сообщило подробности перехвата ракет и дронов
22:17 04.05.2026 (обновлено: 22:31 04.05.2026)
Минобороны ОАЭ сообщило подробности перехвата ракет и дронов

Минобороны ОАЭ заявило о перехвате 12 баллистических ракет, 3 крылатых и 4 БПЛА

© AP Photo / Fatima Shbair
Дубай - РИА Новости, 04.05.2026
Дубай. Архивное фото
  • Системы ПВО ОАЭ в понедельник перехватили 12 баллистических ракет, три крылатые ракеты и четыре беспилотника.
  • Об этом сообщило Министерство обороны страны.
ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в понедельник перехватили 12 баллистических ракет, три крылатые ракеты и четыре беспилотника, сообщило министерство обороны ОАЭ в социальной сети Х.
При этом ранее в понедельник высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.
"Силы ПВО ОАЭ перехватили в понедельник 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотника, запущенных из Ирана, в результате чего три человека получили ранения средней степени тяжести", - отметило ведомство.
По его данным, с начала марта системы ПВО ОАЭ перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и более 2,2 тысячи беспилотников.
