21:43 04.05.2026 (обновлено: 21:49 04.05.2026)
ОАЭ частично закрыли воздушное пространство

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объединенные Арабские Эмираты частично закрыли воздушное пространство.
  • Открыты только четыре специальных коридора для полетов в ОАЭ и из нее.
ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) частично закрыли воздушное пространство страны на фоне атак, предположительно, из Ирана, сообщило в понедельник Управление гражданской авиации ОАЭ в социальной сети Х.
Ранее в понедельник минобороны страны сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. При этом ранее высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.
«
"Управление объявляет о частичном закрытии воздушного пространства ОАЭ в связи с атаками из Ирана. Открыты четыре специальных коридора для осуществления полетов в страну и из нее", - говорится в сообщении управления.
