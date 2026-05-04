ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) частично закрыли воздушное пространство страны на фоне атак, предположительно, из Ирана, сообщило в понедельник Управление гражданской авиации ОАЭ в социальной сети Х.

"Управление объявляет о частичном закрытии воздушного пространства ОАЭ в связи с атаками из Ирана. Открыты четыре специальных коридора для осуществления полетов в страну и из нее", - говорится в сообщении управления.
