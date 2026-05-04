Краткий пересказ от РИА ИИ
- В нефтяной зоне Фуджейры в ОАЭ произошел пожар.
- Его вызвал удар беспилотника из Ирана.
ДУБАЙ, 4 мая - РИА Новости. Пожар произошел в нефтяной зоне Фуджейры после атаки дрона, сообщает пресс-служба правительства эмирата в соцсети Х.
«
"Специализированные службы эмирата Фуджейра сообщили о пожаре в районе нефтяной промышленной зоны Фуджейры (FOIZ), вызванном ударом беспилотника из Ирана. Продолжается работа по локализации пожара", - говорится в сообщении.
Над территориальными водами ОАЭ сбили три ракеты
Вчера, 18:23