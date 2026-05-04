Рейтинг@Mail.ru
В нефтяной зоне Фуджейры в ОАЭ произошел пожар - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 04.05.2026 (обновлено: 18:53 04.05.2026)
В нефтяной зоне Фуджейры в ОАЭ произошел пожар

Спецслужбы Фуджейры сообщили о пожаре в районе нефтяной промзоны эмирата ОАЭ

© Фото : соцсетиДым в Фуджейре
Дым в Фуджейре - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : соцсети
Дым в Фуджейре
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В нефтяной зоне Фуджейры в ОАЭ произошел пожар.
  • Его вызвал удар беспилотника из Ирана.
ДУБАЙ, 4 мая - РИА Новости. Пожар произошел в нефтяной зоне Фуджейры после атаки дрона, сообщает пресс-служба правительства эмирата в соцсети Х.
«
"Специализированные службы эмирата Фуджейра сообщили о пожаре в районе нефтяной промышленной зоны Фуджейры (FOIZ), вызванном ударом беспилотника из Ирана. Продолжается работа по локализации пожара", - говорится в сообщении.
Дубай - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Над территориальными водами ОАЭ сбили три ракеты
Вчера, 18:23
 
ОАЭИранВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала