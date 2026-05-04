Над территориальными водами ОАЭ сбили три ракеты - РИА Новости, 04.05.2026
18:23 04.05.2026 (обновлено: 20:05 04.05.2026)
Над территориальными водами ОАЭ сбили три выпущенные со стороны Ирана ракеты

Дубай - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Дубай. Архивное фото
  • Силы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили три ракеты, летевшие со стороны Ирана, над территориальными водами страны.
  • Еще одна ракета упала в море.
ДОХА, 4 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов сбили ракеты, выпущенные со стороны Ирана, сообщило Министерство обороны страны.
"Три из них были успешно перехвачены над территориальными водами государства, а четвертая упала в море", — заявили в ведомстве.

При этом, как сообщил иранской гостелерадиокомпании военный источник, у Тегерана нет и не было планов атаковать территорию ОАЭ.
В эмирате Фуджейра вспыхнул пожар в районе нефтяной промышленной зоны, спасатели приступили к его тушению. До этого оповещения об угрозе ракетного обстрела получили жители Абу-Даби, а также Дубая, где к этому часу ее уже объявили повторно.
Мировые цены на топливо сразу отреагировали на эти сообщения, ускорив рост. Так, нефть марки Brent дорожает на 5,5 процента, превысив отметку в 114 долларов за баррель.
С начала военной операции Соединенных Штатов и Израиля в конце февраля иранская армия наносила ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке. Ранее в понедельник там сообщили о предупредительных выстрелах в сторону кораблей флота США, пытавшихся пройти через Ормузский пролив. Перед этим военные предупреждали, что будут расценивать это как нарушение перемирия.
Вашингтон заявление Тегерана опровергает. Ранее сегодня там утверждали, что пролив пересекли два торговых судна под флагом Соединенных Штатов. Накануне Дональд Трамп объявил о начале операции "Свобода", поскольку страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные суда.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
