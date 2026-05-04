Минпромторг прокомментировал исключение ноутбуков из параллельного импорта

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Исключение с 27 мая ряда компьютеров, ноутбуков и накопителей из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке России, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
Минпромторг РФ опубликовал приказ с изменениями в перечень параллельного импорта 27 ноября 2025 года, вступает в силу он через полгода, то есть 27 мая. Документ исключает из списка такие бренды, как Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master. Кроме того, пропадут из перечня некоторые виды компьютерной техники, ноутбуки, а также накопители иностранного производства.
"Исключение данных позиций (компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и системы хранения данных) из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - сказали в Минпромторге.
