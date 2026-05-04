Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг прокомментировал исключение ноутбуков из параллельного импорта - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 04.05.2026 (обновлено: 16:28 04.05.2026)
Минпромторг прокомментировал исключение ноутбуков из параллельного импорта

Минпромторг: исключение ПК из параллельного импорта не повлияет на ассортимент

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНоутбуки в магазине бытовой техники и электроники в Москве
Ноутбуки в магазине бытовой техники и электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Ноутбуки в магазине бытовой техники и электроники в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг считает, что исключение ноутбуков и других товаров из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент на российском рынке.
  • Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию и будут способствовать развитию отрасли, добавили в Минпромторге.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Исключение с 27 мая ряда компьютеров, ноутбуков и накопителей из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке России, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
Минпромторг РФ опубликовал приказ с изменениями в перечень параллельного импорта 27 ноября 2025 года, вступает в силу он через полгода, то есть 27 мая. Документ исключает из списка такие бренды, как Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master. Кроме того, пропадут из перечня некоторые виды компьютерной техники, ноутбуки, а также накопители иностранного производства.
«
"Исключение данных позиций (компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и системы хранения данных) из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - сказали в Минпромторге.
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Samsung хочет зарегистрировать в России пять товарных знаков
3 апреля, 03:04
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала