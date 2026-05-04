Мировые цены на нефть достигли максимума с июля 2022 года.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Средние цены на нефть в мире достигли максимума с июля 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка.

Так, средняя стоимость нефти в мире в апреле составила 103,91 доллара за баррель, что на 36,5% больше по сравнению с 65,91 доллара годом ранее. Показатель достиг максимума с июля 2022 года, когда цена сырья составляла 105,08 доллара за баррель.