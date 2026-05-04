Мировые цены на нефть достигли максимума с июля 2022 года - РИА Новости, 04.05.2026
23:22 04.05.2026
Мировые цены на нефть достигли максимума с июля 2022 года

© РИА Новости / Илья Питалев
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть достигли максимума с июля 2022 года.
  • Средняя стоимость нефти в мире в апреле составила 103,91 доллара за баррель, что на 36,5 % больше по сравнению с показателем годом ранее.
  • Средняя стоимость нефти марки Brent в апреле составила 120,42 доллара за баррель, увеличившись примерно на 44 % по сравнению с апрелем прошлого года.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Средние цены на нефть в мире достигли максимума с июля 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка.
Фактическое закрытие Ормузского пролива из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке привело к остановке поставок сырья, спровоцировав глобальный рост цен на энергоносители.
Так, средняя стоимость нефти в мире в апреле составила 103,91 доллара за баррель, что на 36,5% больше по сравнению с 65,91 доллара годом ранее. Показатель достиг максимума с июля 2022 года, когда цена сырья составляла 105,08 доллара за баррель.
В то же время средняя стоимость нефти марки Brent в апреле составила 120,42 доллара за баррель, что больше примерно на 44% по сравнению с 67,75 доллара годом ранее. Показатель достиг самого высоко показателя с июля 2022 года, когда цена сырья составила 120,08 доллара за баррель.
