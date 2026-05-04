Цена нефти марки Brent с поставкой в июле падает на фоне заявления Трампа
01:15 04.05.2026
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле падает на фоне заявления Трампа

© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки
Нефтяные качалки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цена нефти марки Brent с поставкой в июле падает на 2% на фоне заявления Дональда Трампа об операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе.
  • По состоянию на 01:05 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала до 105,91 доллара за баррель.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Цена нефти марки Brent с поставкой в июле падает на 2% на фоне заявления президента США Дональда Трампа об операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, следует из данных торгов.
По состоянию на 01.05 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,09% относительно предыдущего закрытия - до 105,91 доллара за баррель, июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,82% - до 100,1 доллара.
