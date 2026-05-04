"Сбились со счета". Европа приняла вынужденное решение по России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Елена Савельева. Из 20-го пакета санкций ЕС исключили главный запрет — на морскую перевозку российской нефти. И дело не только в позиции отдельных стран. Беспрецедентные геополитические потрясения вынудили признать: без этого ресурса мировой рынок в условиях жесткого кризиса не стабилизировать.

Жесткое сопротивление

Конечно, запрет не отменили, а отложили — до "достижения соглашения" между странами "Большой семерки". Но сути дела это не меняет.

Венгрия и Словакия долгое время блокировали 20-й пакет. Требовали возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Против конкретно этого пункта выступали Греция, Мальта, Кипр, Болгария — страны с развитым судоходством. На европейских судовладельцев по-прежнему приходится значительная доля перевозок российской нефти.

"Это же удар по страхованию, фрахту и связанным с ними услугам. Но дело здесь не только в лобби судовладельцев. Без координации с G7 возник бы риск расхождения санкционных режимов: европейские компании потеряли бы рынок, перевозки ушли бы к азиатским, ближневосточным и теневым операторам", — поясняет Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.

Энергетический шок

Ну и, понятно, ближневосточный кризис подействовал: усугублять и без того сложную экономическую ситуацию резона нет.

Из-за блокировки Ормузского пролива (через него проходит около 20% мировых морских поставок) рынок лишился более 500 миллионов баррелей. По предварительным оценкам, глобальной экономике это обошлось минимум в 50 миллиардов евро.

На первый план вышли опасения ЕС за собственную энергетическую безопасность.

Европа "с трудом переносит дефицит или значительный рост цен", отмечал евродепутат Фернан Картайзер.

Кризис уже нанес ощутимый финансовый урон. По последним оценкам Еврокомиссии, издержки ЕС на импорт энергоресурсов достигли 27 миллиардов евро.

© REUTERS / Yves Herman Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе

Худой "потолок"

К тому же в ЕС осознали: полный запрет на перевозку фактически уничтожил бы действующий принцип "потолка цен", хотя его и так уже мало кто соблюдает.

Правило, введенное еще в 2022-м, разрешает западным компаниям оказывать услуги по страхованию и транспортировке только при продаже нефти по цене не выше установленного лимита. Но сейчас, похоже, и об этом забыли.

Данные отслеживания судов в марте — апреле показали: несмотря на "потолок" и рост цен, танкеры европейских компаний вернулись к транспортировке из российских портов. Доля греческих судовладельцев выросла до 20%.

"Потолок" прежний: 44,1 доллара за тысячу кубометров, тогда как азиатские потребители платят почти по 100. Перевозчики ЕС совсем не прочь заработать на экспорте из России.

Стабилизирующий ресурс

Таким образом, статус-кво фактически сохранили. Москва, не зависящая от Ормузского пролива, — ключевой альтернативный поставщик.

Сейчас российская нефть де-факто рассматривается как стабилизирующий ресурс для глобального рынка. Сбалансировать предложение в условиях иранского кризиса без нее просто нечем, именно поэтому США пошли на санкционные послабления. Примеру американцев последовали и европейцы, отмечает Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird.

Российские баррели остаются частью глобального баланса. Механически убрать их с мирового рынка без ценовых последствий невозможно. Поэтому приостановка санкций, отсрочки и "технические окна", если кризис на энергорынке затянется, более чем вероятны, полагает Евгений Шатов.

По мере расширения глобального дефицита и разрушения цепочек поставок роль России как ведущего мирового экспортера ресурсов продолжит усиливаться и для партнеров Москвы, и для противников, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.