01:28 04.05.2026
Россиян в мае ждет еще одна короткая рабочая неделя

Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
  • В первой половине мая россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы.
  • Нерабочий праздничный день 9 мая в 2026 году, выпадающий на субботу, будет перенесен на ближайший рабочий день — понедельник.
  • Праздничные выходные не должны отражаться на доходах сотрудников, работающих на окладе, их зарплата остается неизменной.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиян в первой половине мая ждет еще одна четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы, 9 мая в 2026 году выпадает на субботу, нерабочий праздничный день будет перенесен на ближайший рабочий день, то есть на понедельник, сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.
"На неделе, следующей после 1 мая, празднуется 9 мая - День Победы. В этом году он выпадает на субботу. Согласно кодексу, выходной день переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник", - сказал Петкилев.
Эксперт подчеркнул, что праздничные выходные не должны отражаться на доходах сотрудников, которые работают на окладе. Их зарплата остается неизменной.
Рабочая неделя с 27 по 30 апреля была короткой в связи с тем, что День Весны и Труда в России выпал на пятницу.
