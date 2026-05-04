В Череповце придумали, как проверять качество удобрений в 10 раз быстрее

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые Череповецкого государственного университета совместно с НИУИФ им. профессора Я. В. Самойлова предложили новый автоматизированный способ проверки качества удобрений.

Новый метод позволяет контролировать качество продукции в 10–12 раз быстрее традиционного способа, сокращая срок анализа с 1 часа до 5–6 минут.

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Новый автоматизированный способ выявления брака при производстве удобрений в режиме реального времени предложили ученые Череповецкого государственного университета ( Новый автоматизированный способ выявления брака при производстве удобрений в режиме реального времени предложили ученые Череповецкого государственного университета ( ЧГУ ) совместно с НИУИФ им. профессора Я.В. Самойлова. С его помощью контроль качества продукции происходит в 10–12 раз быстрее традиционного способа, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

Качество минеральных удобрений во многом определяется их гранулометрическим составом, то есть распределением гранул по форме и размеру. Эти характеристики напрямую влияют на эффективность удобрений при внесении в почву и их поведение при хранении, объяснили в университете.

"В настоящее время для того чтобы проверить размер гранул удобрений лаборантам приходится вручную отбирать пробы, просеивать их через сита или применять специальные приборы. Временные затраты на такой анализ соизмеримы с полным циклом производства минеральных удобрений, что приводит к задержке в поступлении информации к оператору, управляющему технологическим процессом", – рассказал руководитель проекта, профессор кафедры киберфизических систем ЧГУ Виктор Шабалов.

Ученые ЧГУ совместно с НИУИФ имени профессора Я.В. Самойлова и коммерческими партнерами разработали автоматическую систему анализа гранулометрического состава (АГС), которая позволяет постоянно оценивать качество продукта, сокращая срок анализа с 60 минут до 5–6 минут.

"Автоматический пробоотборник зачерпывает пробу массой 50–70 граммов. Отобранные гранулы распределяются в один слой, после чего выполняется цифровая съемка и обработка изображения с помощью специализированного алгоритма компьютерного зрения. Результаты анализа в реальном времени передаются в информационную систему предприятия-производителя", — добавил Шабалов.

© Фото : Пресс-служба АО "Апатит" Автоматический пробоотборник зачерпывает пробу массой 50–70 граммов. Отобранные гранулы распределяются в один слой, после чего выполняется цифровая съёмка и обработка изображения с помощью специализированного алгоритма компьютерного зрения. Результаты в реальном времени передаются в информационную систему предприятия-производителя. © Фото : Пресс-служба АО "Апатит" Автоматический пробоотборник зачерпывает пробу массой 50–70 граммов. Отобранные гранулы распределяются в один слой, после чего выполняется цифровая съёмка и обработка изображения с помощью специализированного алгоритма компьютерного зрения. Результаты в реальном времени передаются в информационную систему предприятия-производителя.

Он уточнил, что особенностью алгоритма является его высокая устойчивость к факторам промышленного производства: запыленности участков платформы, теням между гранулами, неоднородности поверхностей и соприкосновению частиц. А для оперативного контроля работы системы разработана интегрированная система мониторинга, которая отслеживает состояние узлов, фиксирует возможные сбои и сравнивает показания АГС с лабораторными данными.