НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области, заявили в МИД - РИА Новости, 04.05.2026
00:55 04.05.2026
НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области, заявили в МИД

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО форсированно наращивает боевые возможности вблизи Калининградской области.
  • В январе 2025 года запущена операция НАТО «Балтийский часовой».
  • Возрастает плотность и масштаб военных учений НАТО, сопровождающихся провокациями со стороны стран-членов альянса против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. НАТО форсированно наращивает боевые возможности вблизи Калининградской области, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
"Идет форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей Североатлантического альянса в прилегающих к Калининградской области районах. Под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море в январе 2025 года запущена операция НАТО "Балтийский часовой", - сказал дипломат.
Продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой, отметил он.
"Возрастает плотность и масштаб учений. Активизация военной деятельности альянса сопровождается провокациями со стороны его стран-членов против судов, осуществляющих перевозки в интересах России", - добавил Булатов.
