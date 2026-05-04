НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области, заявили в МИД

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. НАТО форсированно наращивает боевые возможности вблизи Калининградской области, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

Продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой, отметил он.

"Возрастает плотность и масштаб учений. Активизация военной деятельности альянса сопровождается провокациями со стороны его стран-членов против судов, осуществляющих перевозки в интересах России", - добавил Булатов.