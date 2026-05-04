НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. НАТО форсированно наращивает боевые возможности вблизи Калининградской области, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
"Идет форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей Североатлантического альянса в прилегающих к Калининградской области районах. Под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море в январе 2025 года запущена операция НАТО "Балтийский часовой", - сказал дипломат.
Продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой, отметил он.
"Возрастает плотность и масштаб учений. Активизация военной деятельности альянса сопровождается провокациями со стороны его стран-членов против судов, осуществляющих перевозки в интересах России", - добавил Булатов.