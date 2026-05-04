Мурашко объяснил, почему последние 12 лет жизни можно страдать от болезней

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Человек последние 12 лет своей жизни может страдать от хронических болезней, если ранее не придерживался здоровых привычек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Если человек не придерживается каких-то (привычек ЗОЖ - ред.), то последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней", - сказал Мурашко в эфире радио "Маяк" в программе "Сергей Стиллавин и его друзья".
Он добавил, что образ жизни добавляет как минимум 10-15% к отведенному человеку времени.
