10:05 04.05.2026
Мурашко объяснил, почему последние 12 лет жизни можно страдать от болезней

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что последние 12 лет жизни человек может страдать от хронических болезней.
  • По словам Мурашко, причиной этому может быть отсутствие здоровых привычек, а правильный образ жизни добавляет как минимум 10–15 % к продолжительности жизни.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Человек последние 12 лет своей жизни может страдать от хронических болезней, если ранее не придерживался здоровых привычек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Если человек не придерживается каких-то (привычек ЗОЖ - ред.), то последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней", - сказал Мурашко в эфире радио "Маяк" в программе "Сергей Стиллавин и его друзья".
Он добавил, что образ жизни добавляет как минимум 10-15% к отведенному человеку времени.
