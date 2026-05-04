Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал, как бороться с эпидемией ожирения - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 04.05.2026 (обновлено: 12:19 04.05.2026)
Мурашко рассказал, как бороться с эпидемией ожирения

Мурашко: употребление овощей поможет бороться с эпидемией ожирения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСливы
Сливы - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сливы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что грудное вскармливание помогает в борьбе с эпидемией ожирения.
  • Мурашко подчеркнул важность следования рекомендациям врачей по питанию.
  • Министр отметил необходимость употребления овощей, которые должны быть предпочтительнее фруктов из-за содержания сахара.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Грудное вскармливание, употребление овощей и исполнение рекомендаций врачей помогут в борьбе с эпидемией ожирения, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Придерживайтесь грудного вскармливания. Грудное вскармливание — это оптимальный, природой задуманный механизм, который позволяет: первое — получать сбалансированный фактически набор и питательных веществ, и витаминов, и так далее", — сказал он в эфире программы "Сергей Стиллавин и его друзья" на радио "Маяк".
Человек на весах - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В Минздраве назвали размер живота, при котором ставят диагноз ожирение
23 марта, 02:19
Министр отметил, что при кормлении грудью ребенок, помимо питательных веществ, получает специальные белки, которые позволяют развивать мозг. Такие дети, как правило, не становятся гипертрофиками и не страдают от избыточной массы тела. Кроме того, это укрепляет любовь ребенка к родителям, подчеркнул Мурашко.
"Второе — это рекомендации врачей по питанию. Они, конечно, должны звучать ярче и громче, потому что реклама иногда, к сожалению, перекрикивает эти голоса. И то, что мы иногда видим в рекламе, к сожалению, не является оптимальным форматом питания", — добавил он.
Важно также употребление овощей, считает глава Минздрава. По его словам, овощи должны быть на первом месте — в отличие от фруктов, в которых довольно много сахара.
"Поэтому, когда говорят и о фруктах, то тоже должен быть баланс", — заключил Мурашко.
Ожирение диагностируется при индексе массы тела от 30 и выше. По прогнозу член-корреспондента РАН, профессора Первого МГМУ имени Сеченова Валентина Фадеева, через десять лет ожирением будут страдать более трети россиян.
Производство медикаментов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Экономика ожирения: как лишние килограммы снижают уровень жизни целых стран
4 марта, 16:09
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоСергей Стиллавин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала