Мурашко рассказал, как бороться с эпидемией ожирения

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Грудное вскармливание, употребление овощей и исполнение рекомендаций врачей помогут в борьбе с эпидемией ожирения, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Придерживайтесь грудного вскармливания. Грудное вскармливание — это оптимальный, природой задуманный механизм, который позволяет: первое — получать сбалансированный фактически набор и питательных веществ, и витаминов, и так далее", — сказал он в эфире программы " Сергей Стиллавин и его друзья " на радио "Маяк".

Министр отметил, что при кормлении грудью ребенок, помимо питательных веществ, получает специальные белки, которые позволяют развивать мозг. Такие дети, как правило, не становятся гипертрофиками и не страдают от избыточной массы тела. Кроме того, это укрепляет любовь ребенка к родителям, подчеркнул Мурашко.

"Второе — это рекомендации врачей по питанию. Они, конечно, должны звучать ярче и громче, потому что реклама иногда, к сожалению, перекрикивает эти голоса. И то, что мы иногда видим в рекламе, к сожалению, не является оптимальным форматом питания", — добавил он.

Важно также употребление овощей, считает глава Минздрава. По его словам, овощи должны быть на первом месте — в отличие от фруктов, в которых довольно много сахара.

"Поэтому, когда говорят и о фруктах, то тоже должен быть баланс", — заключил Мурашко.