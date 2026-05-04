Временные ограничения мобильного интернета затронут Подмосковье

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Временные ограничения мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая затронут как Москву, так и Подмосковье, следует из сообщения МТС, полученного корреспондентом РИА Новости.
"В период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая в Москве и Московской области возможны временные ограничения мобильного интернета и смс", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в связи с ограничениями могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Оператор порекомендовал пользоваться Wi-Fi.
Ранее в понедельник "Билайн" также начал предупреждать москвичей о возможных временных ограничениях мобильного интернета и смс-сообщений с 5 по 9 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.