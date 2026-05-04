"Поражает мозг". Врачи предупредили об опасности популярного снека

Краткий пересказ от РИА ИИ Ультрапереработанные продукты, такие как чипсы, напрямую влияют на работу мозга, ухудшая когнитивные способности.

Каждые дополнительные десять процентов ультрапереработанных продуктов в ежедневном рационе, что эквивалентно одной стандартной пачке чипсов, негативно сказываются на функциях мозга.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ультрапереработанные продукты, такие как чипсы, напрямую влияют на работу мозга, ухудшая когнитивные способности, передает Ультрапереработанные продукты, такие как чипсы, напрямую влияют на работу мозга, ухудшая когнитивные способности, передает Daily Mail со ссылкой на опубликованное в журнале Alzheimer's and Dementia исследование ученых из австралийского Университета Монаша.

"Ученые проанализировали рацион 2200 людей среднего возраста, чтобы выяснить, как питание влияет на их когнитивные функции. <…> Они обнаружили, что у тех, кто употреблял больше ультрапереработанных продуктов, наблюдались нарушения когнитивных функций, а способность к концентрации внимания была хуже", — говорится в материале.

По словам ведущего биохимика Барбары Кардосо, в процессе обработки такая пища теряет важные питательные вещества и насыщается опасными. Среди них — акриламид, который появляется при жарке продуктов, богатых крахмалом. Также вызывают беспокойство фталаты и бисфенолы. Эти химикаты "могут приводить к расстройству кровообращения головного мозга из-за поражения церебральных сосудов".