"Поражает мозг". Врачи предупредили об опасности популярного снека

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ультрапереработанные продукты, такие как чипсы, напрямую влияют на работу мозга, ухудшая когнитивные способности, передает Daily Mail со ссылкой на опубликованное в журнале Alzheimer's and Dementia исследование ученых из австралийского Университета Монаша.
"Ученые проанализировали рацион 2200 людей среднего возраста, чтобы выяснить, как питание влияет на их когнитивные функции. <…> Они обнаружили, что у тех, кто употреблял больше ультрапереработанных продуктов, наблюдались нарушения когнитивных функций, а способность к концентрации внимания была хуже", — говорится в материале.
По словам ведущего биохимика Барбары Кардосо, в процессе обработки такая пища теряет важные питательные вещества и насыщается опасными. Среди них — акриламид, который появляется при жарке продуктов, богатых крахмалом. Также вызывают беспокойство фталаты и бисфенолы. Эти химикаты "могут приводить к расстройству кровообращения головного мозга из-за поражения церебральных сосудов".
Полученные данные показали, что каждые дополнительные десять процентов ультрапереработанных продуктов в ежедневном рационе, что эквивалентно одной стандартной пачке чипсов, негативно сказываются на функциях мозга.