Движение по поврежденному ураганом мосту в Ивановской области откроют летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Движение по мосту в городе Кохма Ивановской области, поврежденному ураганом, планируется открыть к началу июля 2025 года.

Изначально завершение работ на мосту планировалось на 2027 год, но темпы ремонта оказались высокими.

Работы на мосту начались в ноябре 2025 года, были восстановлены подмытые опоры, подняты пролетные строения и вынесены под реку инженерные коммуникации.

БРЯНСК, 4 мая – РИА Новости. Движение по мосту в городе Кохма Ивановской области, поврежденному ураганом в 2025 году, планируется открыть уже к началу июля, вместо 2027 года, заявили в правительстве региона.

Работы на мосту начались в ноябре 2025 года. Были восстановлены подмытые после урагана опоры, подняты пролетные строения, а также вынесены под реку инженерные коммуникации. Также уже установлены опоры контактной сети троллейбуса, сделаны тротуарные блоки, частично залита плита пролетного строения. Изначально завершение работ на мосту планировалось на 2027 год, но темпы ремонта оказались высокими.

"Сейчас готовность объекта - 75 процентов, так что строители готовы открыть движение к началу июля, заверил представитель подрядной организации", - заявили региональные власти.