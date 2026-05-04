Движение по поврежденному ураганом мосту в Ивановской области откроют летом - РИА Новости, 04.05.2026
20:35 04.05.2026
© Ивановская область/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение по мосту в городе Кохма Ивановской области, поврежденному ураганом, планируется открыть к началу июля 2025 года.
  • Изначально завершение работ на мосту планировалось на 2027 год, но темпы ремонта оказались высокими.
  • Работы на мосту начались в ноябре 2025 года, были восстановлены подмытые опоры, подняты пролетные строения и вынесены под реку инженерные коммуникации.
БРЯНСК, 4 мая – РИА Новости. Движение по мосту в городе Кохма Ивановской области, поврежденному ураганом в 2025 году, планируется открыть уже к началу июля, вместо 2027 года, заявили в правительстве региона.
"Жители Кохмы этот мост ждут, поэтому надо постараться сделать как можно быстрее... Понятно, что случился форс мажор: была сильная непогода", - приводит слова губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского правительство области в своем Telegram-канале.
Работы на мосту начались в ноябре 2025 года. Были восстановлены подмытые после урагана опоры, подняты пролетные строения, а также вынесены под реку инженерные коммуникации. Также уже установлены опоры контактной сети троллейбуса, сделаны тротуарные блоки, частично залита плита пролетного строения. Изначально завершение работ на мосту планировалось на 2027 год, но темпы ремонта оказались высокими.
"Сейчас готовность объекта - 75 процентов, так что строители готовы открыть движение к началу июля, заверил представитель подрядной организации", - заявили региональные власти.
В июле 2025 года Воскресенский сообщал об устранении последствий урагана в Ивановской области, когда без электричества остались более 10 тысяч человек, а в ивановской в Кохме подмыло мост.
