В Москве задержали депортированного из Грузии экс-сотрудника федведомства

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали депортированного из Грузии россиянина, осужденного в РФ 10 лет назад за посредничество во взяточничестве и находившегося в международном розыске, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В 2016 году суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы, штрафа в размере 8 миллионов рублей и лишение права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок 2 года 9 месяцев.