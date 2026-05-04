В Москве в среду начнут выключать отопление

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Отопление начнут отключать в Москве в среду, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в среду, 6 мая, приступят к отключению отопления. В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха с 00.00 6 мая начнется плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы", - говорится в сообщении комплекса на платформе "Макс".
Отмечается, что в общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов.
"Отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения", - поясняется в сообщении.
Уточняется, что по вопросам теплоснабжения можно обратиться на круглосуточную горячую линию ПАО "МОЭК", в Единый диспетчерский центр и в управляющую компанию.
