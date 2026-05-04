В Москве ребенок, оставшийся без присмотра, случайно выпал из окна

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На юге Москвы ребенок, оставшись без присмотра взрослых, случайно выпал из окна пятого этажа, его госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.
"Из окна квартиры 5-го этажа жилого дома <...> выпал ребенок. Мальчик <...> госпитализирован. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых и вышел на балкон, где было открыто окно", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.