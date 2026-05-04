Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета с 5 по 9 мая

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Операторы связи начали предупреждать москвичей о возможности временных ограничений в работе мобильного интернета и смс-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая, следует из сообщения, полученного корреспондентом РИА Новости.
Там рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков использовать функцию VoLTE в настройках смартфона.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В апреле он заявлял о том, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.