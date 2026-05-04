Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 04.05.2026
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

РИА Новости: в Москве в понедельник ожидается по-летнему теплая погода

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают на Крымской набережной в Москве
Горожане отдыхают на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Горожане отдыхают на Крымской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник ожидается солнечная и по-летнему теплая погода.
  • Температура воздуха в Москве поднимется до +25 градусов, что соответствует показателям июля.
  • Летнее тепло сохранится в Москве до среды включительно.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Солнечная и по-летнему теплая погода ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует показателям июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, подпираемого с юга антициклоном, благодаря чему день обещает быть по-летнему комфортным. В Москве и по области сегодня будет переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 - плюс 25, а это есть климатические показатели июля", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 743 миллиметров ртутного столба.
"До среды включительно летнее тепло сохранится: по ночам плюс 10 - плюс 15, в дневные часы плюс 21 - плюс 26", - добавил он.
Вид на Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах. - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Синоптик рассказал о погоде на 9 мая в Москве
01:57
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала