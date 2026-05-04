Мошенники выманивают у детей данные их соцсетей и пишут родителям - РИА Новости, 04.05.2026
04:48 04.05.2026
Мошенники выманивают у детей данные их соцсетей и пишут родителям

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники выманивают у детей данные для входа в их социальные сети.
  • Получив доступ к аккаунтам детей, мошенники общаются с родителями с этих аккаунтов.
  • Злоумышленники выманивают у родителей деньги, запугивая их, что ребенок находится в опасности.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Злоумышленники выпрашивают у детей данные для входа в их соцсети, а после пишут их родителям и выманивают деньги, запугивая, что ребенок находится в опасности, рассказали РИА Новости в отделении национального центра помощи "Спас Град".
По данным организации, активные действия мошенников сейчас затрагивают именно детей, потому что взрослые стали более осторожными с незнакомыми звонками и сообщениями: например, мошенники под различными предлогами заполучают данные для входа в социальные сети детей.
"Злоумышленники могут завладеть данными ребенка в социальных сетях и затем общаться с родителями прямо с его аккаунта. Таким образом они затем могут выманивать у взрослых деньги и запугивать их, что ребенок в опасности", - сказали агентству в национальном центре помощи.
