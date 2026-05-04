Мошенники выманивают у детей данные их соцсетей и пишут родителям

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Злоумышленники выпрашивают у детей данные для входа в их соцсети, а после пишут их родителям и выманивают деньги, запугивая, что ребенок находится в опасности, рассказали РИА Новости в отделении национального центра помощи "Спас Град".

По данным организации, активные действия мошенников сейчас затрагивают именно детей, потому что взрослые стали более осторожными с незнакомыми звонками и сообщениями: например, мошенники под различными предлогами заполучают данные для входа в социальные сети детей.