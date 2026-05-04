Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с выплатами к 9 Мая

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали выманивать личную информацию пожилых россиян под предлогом выплат и подарков к 9 Мая, сообщила прокуратура Подмосковья.

Аферисты звонят якобы из администрации, просят сообщить данные паспорта, СНИЛС, код из SMS и реквизиты карты.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мошенники под предлогом выплат и подарков в преддверии Дня Победы начали выманивать личные данные пожилых россиян, чтобы получить доступ к их "Госуслугам" и деньгам, сообщает прокуратура Подмосковья.

"Новая мошенническая схема в преддверии 9 мая! Под угрозой оказались пожилые граждане. Злоумышленники выманивают у них конфиденциальные данные под предлогом вручения выплаты и подарка", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

Как отмечается в материалах прокуратуры, аферисты звонят якобы из администрации и убеждают, что россиянам положены награда и выплата ко Дню Победы - для придания легитимности называют адрес и дату вручения. При этом для оформления выплаты они просят сообщить данные паспорта, СНИЛС, код из SMS, реквизиты карты.

"Злоумышленники получают доступ: к деньгам, к "Госуслугам". Могут оформить кредит или использовать данные в иных преступных целях", - предупредили в надзорном органе.

В прокуратуре напомнили, что государственные органы не запрашивают личные данные по телефону, а выплаты ко Дню Победы приходят автоматически, без заявлений и через банк или почту.