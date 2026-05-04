11:41 04.05.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с выплатами к 9 Мая

Прокуратура Подмосковья: аферисты выманивают данные россиян под предлогом выплат

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
  • Мошенники начали выманивать личную информацию пожилых россиян под предлогом выплат и подарков к 9 Мая, сообщила прокуратура Подмосковья.
  • Аферисты звонят якобы из администрации, просят сообщить данные паспорта, СНИЛС, код из SMS и реквизиты карты.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мошенники под предлогом выплат и подарков в преддверии Дня Победы начали выманивать личные данные пожилых россиян, чтобы получить доступ к их "Госуслугам" и деньгам, сообщает прокуратура Подмосковья.
"Новая мошенническая схема в преддверии 9 мая! Под угрозой оказались пожилые граждане. Злоумышленники выманивают у них конфиденциальные данные под предлогом вручения выплаты и подарка", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Как отмечается в материалах прокуратуры, аферисты звонят якобы из администрации и убеждают, что россиянам положены награда и выплата ко Дню Победы - для придания легитимности называют адрес и дату вручения. При этом для оформления выплаты они просят сообщить данные паспорта, СНИЛС, код из SMS, реквизиты карты.
"Злоумышленники получают доступ: к деньгам, к "Госуслугам". Могут оформить кредит или использовать данные в иных преступных целях", - предупредили в надзорном органе.
В прокуратуре напомнили, что государственные органы не запрашивают личные данные по телефону, а выплаты ко Дню Победы приходят автоматически, без заявлений и через банк или почту.
"Если поняли, что перед вами мошенники, положите трубку и позвоните в полицию", - заключили в ведомстве.
ОбществоМосковская область (Подмосковье)День Победы
 
 
