Минобороны предупредило, чем обернется попытка сорвать празднования 9 мая

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы, заявило в понедельник Минобороны России.
Москва, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее от таких атак воздерживалась, подчеркнули в военном ведомстве.
В понедельник Минобороны объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы.
3 мая, 12:04