Минобороны предупредило, чем обернется попытка сорвать празднования 9 мая
20:25 04.05.2026 (обновлено: 00:13 05.05.2026)
Минобороны предупредило, чем обернется попытка сорвать празднования 9 мая

МО: РФ нанесет ракетный удар по Киеву, если тот попытается сорвать День Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны заявило, что ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
  • В МО подчеркнули, что ранее Россия воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы, заявило в понедельник Минобороны России.
Москва, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее от таких атак воздерживалась, подчеркнули в военном ведомстве.
В понедельник Минобороны объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы.
