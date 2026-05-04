Минобороны предупредило, чем обернется попытка сорвать празднования 9 мая

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы, заявило в понедельник Минобороны России.

Москва, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее от таких атак воздерживалась, подчеркнули в военном ведомстве.