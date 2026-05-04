Суд в Гааге не стал комментировать информацию о новом инсульте Младича
15:23 04.05.2026
Суд в Гааге не стал комментировать информацию о новом инсульте Младича

Ратко Младич. Архивное фото
  • Международный механизм для уголовных трибуналов в Гааге отказался комментировать сообщения о новом инсульте Ратко Младича.
  • МОМУТ сослался на необходимость защиты частной жизни и медицинской тайны осужденных лиц.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Международный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отказался комментировать РИА Новости сообщения о новом инсульте бывшего командующего армии боснийских сербов генерал Ратко Младича и не ответил, получил ли суд медицинские заключения для его освобождения, сославшись на медицинскую тайну осужденных лиц.
Ранее сын генерала Дарко Младич сообщил РИА Новости, что его отец, отбывающий пожизненное заключение в Гааге, перенес новый инсульт в тюрьме. На прошлой неделе гаагский трибунал предписал защите до 1 мая приложить к делу Младича независимые медицинские заключения для изучения запроса о его освобождении.
"Механизм не может предоставить какую-либо дополнительную информацию о процессе, помимо той, которая уже находится в открытом доступе", - сообщили агентству в пресс-службе трибунала.
Там отметили, что МОМУТ обязан защищать частную жизнь и медицинскую тайну всех осужденных лиц, отбывающих наказание под его надзором в Гааге.
"В связи с этим Механизм не имеет права обсуждать состояние здоровья любого лица, находящегося под его юрисдикцией, включая господина Ратко Младича", - добавили в суде.
Ратко Младич, командовавший армией боснийских сербов, был арестован в 2011 году. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах и приговорил его к пожизненному заключению.
Защита и члены семьи Младича заявили о его ненадлежащем лечении в гаагской тюрьме.
