Причиной ДТП на МКАД стал отказ тормозной системы у грузовика

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Причиной ДТП на МКАД в Москве стал отказ тормозной системы у грузовика, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ РИА Новости сообщили, что шесть транспортных средств столкнулись на 41 километре МКАД в Москве в понедельник, пострадал один человек, остальных участников ДТП осматривают медики. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, водитель "Камаза" наехал на стоящие автомобили. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних и один взрослый. Повреждения получили 14 машин.
"По предварительным данным, в ДТП виноват водитель грузовика 1992 года рождения, по его словам, причиной происшествия стал отказ тормозной системы у грузовика. Мы работаем совместно с ГАИ Москвы для оперативного восстановления дорожного движения", - говорится в сообщении Telegram-канала дептранса.
Отмечается, что все обстоятельства, включая вопрос прохождения технического осмотра данного автомобиля, будут выяснять правоохранительные органы. В настоящее время уже переданы данные для аннулирования пропуска.