Причиной ДТП на МКАД стал отказ тормозной системы у грузовика

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Причиной ДТП на МКАД в Москве стал отказ тормозной системы у грузовика, сообщает столичный департамент транспорта.

Отмечается, что все обстоятельства, включая вопрос прохождения технического осмотра данного автомобиля, будут выяснять правоохранительные органы. В настоящее время уже переданы данные для аннулирования пропуска.