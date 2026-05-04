На МКАД столкнулись шесть машин, один человек пострадал

По предварительным данным, пострадал один человек, но позднее стало известно, что пострадали двое несовершеннолетних и один взрослый.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Шесть транспортных средств столкнулись на 41 километре МКАД в Москве, пострадал один человек, остальных участников ДТП осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Предварительно, в 11.52 на 41 километре МКАД на внутренней стороне произошло столкновение 6 транспортных средств. В настоящее время один человек пострадал, других участников ДТП осматривают медики", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.