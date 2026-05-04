Минтруд рассказал, когда должны выплачиваться отпускные

"Чтобы отдых начался без переживаний, отпускные должны прийти на счет не позднее чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, если день выплаты выпадает на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги заранее – в последний рабочий день перед ними. Кроме того, отпускные могут перевести и раньше или вместе с зарплатой. Главное - не позднее чем за 3 дня, подчеркивается в сообщении.