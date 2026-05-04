Минтруд рассказал, когда должны выплачиваться отпускные
10:03 04.05.2026
Минтруд рассказал, когда должны выплачиваться отпускные

Минтруд: отпускные должны выплачиваться минимум за три дня до начала отдыха

  • Отпускные россиянам должны выплачиваться минимум за три дня до начала отдыха.
  • Если день выплаты отпускных выпадает на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги заранее — в последний рабочий день перед ними.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Отпускные россиянам должны выплачиваться минимум за три дня до начала отдыха, в этот срок не включается день выплаты, сообщил Минтруд России в мессенджере Мах.
"Чтобы отдых начался без переживаний, отпускные должны прийти на счет не позднее чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, если день выплаты выпадает на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги заранее – в последний рабочий день перед ними. Кроме того, отпускные могут перевести и раньше или вместе с зарплатой. Главное - не позднее чем за 3 дня, подчеркивается в сообщении.
