Депутат Рады раскрыл новые подробности дела Миндича

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Окружение бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича отбирало кандидата на должность в украинскую компанию по продаже электроэнергии "Энергоатом-трейдинг", входящую в состав "Энергоатома", сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Он опубликовал часть пленок Национального антикоррупционного бюро Украины из дела Миндича о коррупции в украинской энергетике. На них, по словам депутата, диалог, записанный 18 февраля 2025 года между Александром Цукерманом, которого считают главным финансистом бизнесмена, и бывшим членом наблюдательного совета украинского "Центрэнерго" Александра Мужеля.
"Зачитываем этот фрагмент разговора между Цукерманом… Цукерман и второй человек - Мужель… Они обсуждают поиск кандидата на одну из должностей, которая очень важна по продаже электроэнергии. Это направление, которое продает всю энергию в "Энергоатоме", - рассказал Железняк на своем YouTube-канале.
Он уточнил, что речь идет о кандидатуре на должность руководителя компании "Энергоатом-трейдинг". Во время диалога человек, которого Железняк представляет как Мужеля, говорит: "Меня спросили самое важное: он будет послушный? Я сказал: "Он будет послушный как собака, как немецкая овчарка будет тебе служить".
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.