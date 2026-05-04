МИД России назвал условие возобновления контактов с Японией

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул на встрече с депутатом японского парламента Мунэо Судзуки, что возобновление двусторонних контактов возможно при отказе Токио от враждебного антироссийского курса, сообщили в МИД РФ.