МИД России назвал условие возобновления контактов с Японией

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул на встрече с депутатом японского парламента Мунэо Судзуки, что возобновление двусторонних контактов возможно при отказе Токио от враждебного антироссийского курса, сообщили в МИД РФ.
"Было указано, что для возобновления межгосударственных контактов требуется подкреплённый предметными мерами отказ японских властей от враждебного антироссийского курса, не отвечающего интересам Японии и её народа", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи Андрея Руденко с Мунэо Судзуки.