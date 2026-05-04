Мелони выразила несогласие с планами США по выводу войск из Италии

РИМ, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не разделяет намерение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Италии.
"США уже некоторое время обсуждают вывод войск из Европы, поэтому мы должны усилить нашу безопасность и нарастить нашу способность реагирования. Этот выбор не зависит от меня, но лично я его не разделяю", - заявила Мелони, комментируя планы США по выводу войск из Италии на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Ее слова приводит агентство Ansa.