16:54 04.05.2026 (обновлено: 16:55 04.05.2026)
Мелони выразила несогласие с планами США по выводу войск из Италии

© AP Photo / Andrew Medichini
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не разделяет намерение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Италии.
  • Мелони подчеркнула, что Италия всегда выполняла свои обязательства в рамках НАТО.
РИМ, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не разделяет намерение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Италии.
"США уже некоторое время обсуждают вывод войск из Европы, поэтому мы должны усилить нашу безопасность и нарастить нашу способность реагирования. Этот выбор не зависит от меня, но лично я его не разделяю", - заявила Мелони, комментируя планы США по выводу войск из Италии на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Ее слова приводит агентство Ansa.
Она подчеркнула, что Италия всегда выполняла свои обязательства в рамках НАТО, даже когда речь не шла о прямых интересах Рима.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение США вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
