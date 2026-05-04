Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил медалью "За храбрость" замруководителя администрации ДНР - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 04.05.2026 (обновлено: 17:24 04.05.2026)
Путин наградил медалью "За храбрость" замруководителя администрации ДНР

Путин наградил вице-премьера ДНР Гончарова медалью "За храбрость" II степени

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени заместителя руководителя администрации главы и правительства ДНР Александра Гончарова.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За храбрость" II степени замруководителя администрации главы и правительства ДНР Александра Гончарова.
Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник.
"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени... Гончарова Александра Андреевича - заместителя руководителя администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Путин поручил подготовить предложения по образовательным стандартам с ИИ
Вчера, 17:08
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала