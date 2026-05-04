Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил омского школьника медалью "За отвагу на пожаре" - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 04.05.2026 (обновлено: 16:13 04.05.2026)
Путин наградил омского школьника медалью "За отвагу на пожаре"

Путин наградил омского школьника, который спас родственников из горящего дома

© Фото : FdutilМедаль "За отвагу на пожаре"
Медаль За отвагу на пожаре - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : Fdutil
Медаль "За отвагу на пожаре" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин наградил омского школьника медалью "За отвагу на пожаре".
  • Алексей Жернаков спас из горящего дома брата, сестер и бабушку.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу на пожаре" омского школьника, который спас из горящего дома брата, сестер и бабушку, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«
"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить: медалью "За отвагу на пожаре" Жернакова Алексея Андреевича, Омская область", - говорится в указе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Путин наградил медалью "За храбрость" II степени инженера Сватовского РЭС
Вчера, 16:09
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала