Путин наградил омского школьника медалью "За отвагу на пожаре"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу на пожаре" омского школьника, который спас из горящего дома брата, сестер и бабушку, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить: медалью "За отвагу на пожаре" Жернакова Алексея Андреевича, Омская область", - говорится в указе.