Маск подал в суд на Еврокомиссию за преследование X

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания X.AI Holdings и Илон Маск подали иски в суд ЕС.
- Они требуют отменить решение Еврокомиссии по делу против соцсети X.
- Заявители считают, что Еврокомиссия незаконно возложила на них ответственность, нарушив процедурные права.
БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Компания X.AI Holdings и бизнесмен Илон Маск подали иски в суд ЕС с требованием отменить решение Еврокомиссии по делу против соцсети X, следует из публикации в официальном журнале ЕС.
Из документа, в частности, следует, что иски были поданы 16 февраля 2026 года и зарегистрированы как дела T-120/26 и T-121/26, однако опубликованы в журнале ЕС только 4 мая в рамках стандартной процедуры раскрытия информации о судебных разбирательствах.
Заявители оспаривают решение Еврокомиссии от 5 декабря 2025 года, принятое по трем делам в рамках закона ЕС о цифровых услугах (DSA) и включающее штрафы.
В исках утверждается, в частности, что ЕК "незаконно возложила ответственность на X.AI Holdings и Илона Маска, в том числе без надлежащего уведомления и с нарушением процедурных прав". Заявители считают также, что Комиссия "неправомерно применила концепцию "единого экономического субъекта", распространив ответственность на связанные компании".
Кроме того, в исках указывается, что ЕК также "нарушила право на защиту, использовала недоступные второй стороне доказательства, неправильно истолковала ряд положений DSA, включая нормы о рекламе, доступе к данным и защите свободы предпринимательской деятельности".
Отдельно оспаривается расчет штрафов: заявители утверждают, что санкции были определены с нарушениями.
Оба иска содержат схожие доводы и направлены на полную или частичную отмену решения Еврокомиссии.
Решение ЕК от 5 декабря 2025 года стало одним из первых крупных фактов применения закона ЕС о цифровых услугах (DSA) к платформе X. Документ касался вопросов модерации контента, прозрачности рекламы и доступа исследователей к данным. Оспаривание этого решения в суде может стать прецедентом для дальнейшего применения цифрового регулирования в ЕС.
