СК завел дело после опрокидывания моторной лодки на Москве-реке

10:27 04.05.2026 (обновлено: 10:30 04.05.2026)
СК завел дело о небезопасных услугах после опрокидывания лодки в Москве-реке

Катамаран перевернулся на Москве-реке
Катамаран перевернулся на Москве-реке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг после опрокидывания моторной лодки на Москве-реке около Красногорска.
  • По данным следствия, вечером 3 мая мужчина, управлявший судном с десятью пассажирами на борту (при допустимом количестве в четыре человека), не справился с поворотом.
  • Лодку они взяли в аренду в сервисе проката.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после того, как моторная лодка опрокинулась в Москве-реке, пассажиров было 10 при вместимости в четыре человека, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
Ранее сообщалось о начале проверки в связи с инцидентом с катером, на борту которого были пассажиры, в том числе несовершеннолетние, на Москве-реке в районе подмосковного Красногорска.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 3 мая в акватории реки Москвы в районе подмосковного Красногорска мужчина, управляя моторной лодкой с 10 пассажирами на борту, из которых семеро несовершеннолетние, не справился на повороте и допустил опрокидывание судна. Отмечается, что в результате все пассажиры выпали в воду.
"По одной из версий, инцидент произошел в результате нарушения пассажировместимости на судне. Максимальное допустимое количество пассажиров на борту данного вида судна составляет 4 человека. Пассажиры находились без спасательных жилетов. Лодка была взята в аренду в сервисе проката", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что пятеро детей были доставлены в больницы, где им оказана помощь. В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.
