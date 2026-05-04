СК завел дело после опрокидывания моторной лодки на Москве-реке

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после того, как моторная лодка опрокинулась в Москве-реке, пассажиров было 10 при вместимости в четыре человека, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

Ранее сообщалось о начале проверки в связи с инцидентом с катером, на борту которого были пассажиры, в том числе несовершеннолетние, на Москве-реке в районе подмосковного Красногорска.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении

По данным следствия, вечером 3 мая в акватории реки Москвы в районе подмосковного Красногорска мужчина, управляя моторной лодкой с 10 пассажирами на борту, из которых семеро несовершеннолетние, не справился на повороте и допустил опрокидывание судна. Отмечается, что в результате все пассажиры выпали в воду.

"По одной из версий, инцидент произошел в результате нарушения пассажировместимости на судне. Максимальное допустимое количество пассажиров на борту данного вида судна составляет 4 человека. Пассажиры находились без спасательных жилетов. Лодка была взята в аренду в сервисе проката", - добавляется в сообщении.