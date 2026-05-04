10:47 04.05.2026
Поезда из Калининграда после ЧП в Литве отправляются по расписанию

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение транзитных поездов в Калининград было остановлено днем 3 мая из-за аварии в Каунасском районе Литвы.
  • Вечером в воскресенье движение поездов на железной дороге Литвы было восстановлено.
  • Поезда из Калининграда отправляются по расписанию.
КАЛИНИНГРАД, 4 мая – РИА Новости. Поезда из Калининграда после аварии в Литве отправляются по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе КЖД (Калининградской железной дороги).
"Все поезда из Калининграда отправляются по расписанию", - сказали в пресс-службе калининградской железной дороги.
По информации пресс-службы Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), движение поездов на железной дороге Литвы было восстановлено вечером в воскресенье.
В справочной службе РЖД РИА Новости также подтвердили, что в понедельник поезда в Калининград отправляются по расписанию.
"Литовская железная дорога сообщила о завершении восстановительных работ на каунасском участке и возобновлении движения поездов по железной дороге. На данный момент изменений в расписании никаких нет", - сказала собеседница агентства.
Движение транзитных поездов в Калининград было остановлено днем 3 мая из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии.
