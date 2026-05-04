СМИ рассказали, что началось на границе России с Эстонией перед Днем Победы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эстонские граждане массово покупают туры на российскую границу ради просмотра празднований Дня Победы, пишет Life.
"Эстонцы соскучились по празднованию 9 Мая, из-за этого возник большой спрос", — говорится в материале.
В публикации указали, что несколько туристических фирм планируют организовать экскурсии в Нарву в субботу, стоимость тура начинается от 80 евро.
"Организаторы признаются, что День Победы "прочно вошел в гены" жителей восточных регионов страны", — добавили авторы.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выступления Владимира Путина на параде 9 Мая ждет весь мир.