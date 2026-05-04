Совершивший наезд на людей в Лейпциге оказался немцем, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Совершивший наезд на автомобиле на группу людей в Лейпциге, по предварительным данным, является гражданином Германии, сообщает издание Radio Leipzig.
"Предположительно, это гражданин Германии", - говорится в материале.
Как сообщает издание, очевидцы также описывают задержанного как "мужчину со светлой кожей", в возрасте около 35 лет. Отмечается, что в момент инцидента он был одет в светлую рубашку. Свидетели также заметили на его теле много татуировок.
Газета Bild ранее сообщила, что водитель автомобиля при задержании полицией вел себя неадекватно. По данным издания, перед тем, как врезаться в группу людей, он передвигался на автомобиле по улице Гримайше на высокой скорости.
Представители местных властей ранее сообщили, что в ходе инцидента два человека погибли и еще двое получили тяжелые травмы. Среди пострадавших насчитывается 20 человек.
