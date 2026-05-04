Сотрудники полиции Германии в Лейпциге, где автомобиль въехал в толпу людей

Сотрудники полиции Германии в Лейпциге, где автомобиль въехал в толпу людей

© Фото : соцсети Сотрудники полиции Германии в Лейпциге, где автомобиль въехал в толпу людей

В Лейпциге автомобиль въехал в толпу людей

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре Лейпцига автомобиль въехал в толпу людей.

Два человека погибли.

Пострадали 20 человек, из них двое получили тяжелые травмы.

Водителя задержали.

БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига, погибли два человека, сообщил представитель городской администрации.

« "Кроме того, двое получили тяжелые травмы", — передает его слова агентство DPA.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Как уточнили в местной пожарной службе, всего пострадали два десятка человек. Инцидент произошел на торговой улице Гриммайше-штрассе, водителя задержали.

По данным СМИ, он вел себя неадекватно. Очевидцы описывают его как светлокожего мужчину примерно 35 лет. Как заявили власти Саксонии, задержанный — гражданин Германии, у него есть психические отклонения.

По сообщениям правоохранительных органов, опасности больше нет, однако в центре города продолжается полицейская операция.