В Лейпциге автомобиль въехал в толпу людей

18:42 04.05.2026 (обновлено: 21:00 04.05.2026)
© Фото : соцсети
  • В центре Лейпцига автомобиль въехал в толпу людей.
  • Два человека погибли.
  • Пострадали 20 человек, из них двое получили тяжелые травмы.
  • Водителя задержали.
БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига, погибли два человека, сообщил представитель городской администрации.
"Кроме того, двое получили тяжелые травмы", — передает его слова агентство DPA.

Как уточнили в местной пожарной службе, всего пострадали два десятка человек. Инцидент произошел на торговой улице Гриммайше-штрассе, водителя задержали.
По данным СМИ, он вел себя неадекватно. Очевидцы описывают его как светлокожего мужчину примерно 35 лет. Как заявили власти Саксонии, задержанный — гражданин Германии, у него есть психические отклонения.
По сообщениям правоохранительных органов, опасности больше нет, однако в центре города продолжается полицейская операция.
