В Латвии наказывают людей за поздравления с 9 мая, заявил экс-депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Служба государственной безопасности Латвии мониторит сообщения в соцсетях и мессенджерах на предмет поздравлений с Днем Победы.

Поздравления с 9 Мая, а также лайки и репосты могут квалифицироваться как прославление «агрессии России» или оправдание «советской оккупации».

В Латвии выданы сотни, если не тысячи, случаев административных штрафов за поздравления с 9 Мая, лайки и репосты, а в рамках уголовных дел людям вменялись «прославление геноцида» и «поддержка агрессии».

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии мониторит публичные и частные сообщения в соцсетях и мессенджерах на предмет поздравлений с Днем Победы, а после квалифицирует их как оправдание якобы "советской оккупации", рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

"На практике это выглядит так: СГБ и Госполиция систематически мониторят соцсети и мессенджеры, а затем квалифицируют публичные либо совсем не публичные, то есть личные, сообщения - от открытки к 9 мая до фотографии с Георгиевской лентой - как прославление "агрессии России" или оправдание "советской оккупации", - сказал Панкратов.

При этом он отметил, что формально ни один латвийский закон не содержит фраз о том, что "поздравление с 9 мая в частной переписке наказывается тюрьмой".

Реальность, по словам Панкратова, устроена сложнее. На практике используется сочетание нескольких норм - закон о безопасности, об административных правонарушениях и так называемый закон о "глорификации тоталитарных режимов".

По данным рижского экс-депутата, в Латвии выданы сотни, если не тысячи, случаев административных штрафов за поздравления, лайки и репосты. А в рамках уголовных дел людям, высказывающимся о Дне Победы вменялись "прославление геноцида" и "поддержка агрессии".