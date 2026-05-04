21:11 04.05.2026
В Курске пенсионерку будут судить за распространение порнографии в соцсетях

Статуя Фемиды. Архивное фото
  • В Курске 73-летнюю женщину обвиняют в незаконном распространении порнографии в интернете.
  • Она выдавала фотографии своей 29-летней соседки за свои и отправила их мужчине, с которым познакомилась в соцсети.
  • В случае признания виновной женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
КУРСК, 4 мая – РИА Новости. Курский суд рассмотрит уголовное дело в отношении обвиняемой в незаконном распространение порнографии в интернете 73-летней курянки, которая выдавала в социальных сетях фотографии соседки за свои, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"По версии следствия: 73-летняя жительница города Курска зарегистрировалась в мобильном приложении, в котором (с целью знакомства с мужчиной) опубликовала фотографии своей 29-летней соседки, не подозревающей о преступных намерениях последней", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, познакомившись в соцсети с 41-летним мужчиной, пенсионерка отправила ему фотографии своей молодой соседки, выдавая их за свои.
"А когда новый знакомый попросил прислать ему интимную фотографию ее обнаженного тела, сделанную в зеркале, женщина (за неимением таковой) нашла в интернете подходящую фотографию обнаженного тела неизвестной девушки без лица и переслала своему собеседнику в мессенджере", – говорится в сообщении.
Позже обман раскрылся, а о действиях пенсионерки стало известно сотрудникам правоохранительных органов.
"В ходе следствия была проведена экспертиза, согласно заключению которой пересланная пикантная фотография содержит обязательные описательные и целевые признаки информации порнографического характера... В случае признания пенсионерки виновной по пункта "б" части 3 статьи 242 УК РФ, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет", – сообщили в суде.
