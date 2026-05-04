В Курске пенсионерку будут судить за распространение порнографии

КУРСК, 4 мая – РИА Новости. Курский суд рассмотрит уголовное дело в отношении обвиняемой в незаконном распространение порнографии в интернете 73-летней курянки, которая выдавала в социальных сетях фотографии соседки за свои, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"По версии следствия: 73-летняя жительница города Курска зарегистрировалась в мобильном приложении, в котором (с целью знакомства с мужчиной) опубликовала фотографии своей 29-летней соседки, не подозревающей о преступных намерениях последней", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, познакомившись в соцсети с 41-летним мужчиной, пенсионерка отправила ему фотографии своей молодой соседки, выдавая их за свои.

"А когда новый знакомый попросил прислать ему интимную фотографию ее обнаженного тела, сделанную в зеркале, женщина (за неимением таковой) нашла в интернете подходящую фотографию обнаженного тела неизвестной девушки без лица и переслала своему собеседнику в мессенджере", – говорится в сообщении.

Позже обман раскрылся, а о действиях пенсионерки стало известно сотрудникам правоохранительных органов.