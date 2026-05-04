Рейтинг@Mail.ru
В "Тампе" рассказали про вылет с Кубка Стэнли - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:04 04.05.2026 (обновлено: 11:55 04.05.2026)
В "Тампе" рассказали про вылет с Кубка Стэнли

Тренер "Тампы" сравнил поражение на старте Кубка Стэнли с проигрышем в финале ОИ

© Фото : Социальные сетиНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : Социальные сети
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сравнил вылет команды в первом раунде Кубка Стэнли с проигрышем в финале Олимпийских игр в Милане.
  • «Тампа» проиграла «Монреаль Канадиенс» в решающем, седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1:2.
  • «Тампа» выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии первого раунда четвертый сезон подряд.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер сравнил вылет команды в первом раунде Кубка Стэнли с проигрышем в финале Олимпийских игр в Милане.
В ночь на понедельник "Тампа" проиграла дома "Монреаль Канадиенс" (1:2) в решающем, седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, уступив в противостоянии со счетом 3-4. Купер также возглавлял сборную Канады на Олимпийских игр в Милане, тогда его команда проиграла в финале сборной США (1:2, в овертайме).
"Сейчас не помогут никакие слова, возможно, через несколько дней от них будет смысл. Сейчас у игроков лишь опустошенный взгляд, никто не понимает, как мы это упустили. У меня было ощущение, словно я это уже видел - то же самое случилось в Милане в феврале. Будь это олимпийский турнир или семиматчевая серия плей-офф, от команды можно просить лишь набирать по ходу турнира", - приводит слова Купера сайт "Тампы".
"Сегодня, мне показалось, что мы провели наш лучший матч в серии. Они повели, удерживали счет, но когда сломались, их выручил голкипер. Нельзя сказать, что дело в везении, они же выиграли еще три матча до этого", - добавил тренер.
"Тампа" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии первого раунда четвертый сезон подряд. За команду выступают россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Громкий провал Кучерова. Канада смеется над русским гением
06:10
 
ХоккейСпортМиланКанадаСШАДжон КуперНикита КучеровАндрей ВасилевскийТампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    04.05 16:30
    Авангард
    Локомотив
  • Футбол
    04.05 17:00
    Урал
    Шинник
  • Футбол
    04.05 17:00
    Челси
    Ноттингем Форрест
  • Баскетбол
    04.05 17:30
    Уралмаш
    Зенит
  • Футбол
    04.05 19:30
    Арсенал Тула
    Ротор
  • Футбол
    04.05 19:30
    Кремонезе
    Лацио
  • Футбол
    04.05 21:45
    Рома
    Фиорентина
  • Футбол
    04.05 22:00
    Севилья
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала