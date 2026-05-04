В "Тампе" рассказали про вылет с Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сравнил вылет команды в первом раунде Кубка Стэнли с проигрышем в финале Олимпийских игр в Милане.
- «Тампа» проиграла «Монреаль Канадиенс» в решающем, седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1:2.
- «Тампа» выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии первого раунда четвертый сезон подряд.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер сравнил вылет команды в первом раунде Кубка Стэнли с проигрышем в финале Олимпийских игр в Милане.
В ночь на понедельник "Тампа" проиграла дома "Монреаль Канадиенс" (1:2) в решающем, седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, уступив в противостоянии со счетом 3-4. Купер также возглавлял сборную Канады на Олимпийских игр в Милане, тогда его команда проиграла в финале сборной США (1:2, в овертайме).
"Сейчас не помогут никакие слова, возможно, через несколько дней от них будет смысл. Сейчас у игроков лишь опустошенный взгляд, никто не понимает, как мы это упустили. У меня было ощущение, словно я это уже видел - то же самое случилось в Милане в феврале. Будь это олимпийский турнир или семиматчевая серия плей-офф, от команды можно просить лишь набирать по ходу турнира", - приводит слова Купера сайт "Тампы".
"Сегодня, мне показалось, что мы провели наш лучший матч в серии. Они повели, удерживали счет, но когда сломались, их выручил голкипер. Нельзя сказать, что дело в везении, они же выиграли еще три матча до этого", - добавил тренер.
"Тампа" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии первого раунда четвертый сезон подряд. За команду выступают россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский.