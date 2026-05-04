Пакистанская артиллерия обстреляла афганскую провинцию Кунар, есть жертвы - РИА Новости, 04.05.2026
18:37 04.05.2026
Пакистанская артиллерия обстреляла афганскую провинцию Кунар, есть жертвы

Афганистан, провинция Кунар. Архивное фото
Афганистан, провинция Кунар. Архивное фото
  • Пакистанская артиллерия обстреляла афганскую провинцию Кунар.
  • В результате ударов погибли трое и ранены 14 мирных жителей.
  • Пострадали две школы, один медицинский центр и две мечети, также погибли 80 голов домашнего скота.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пакистанская артиллерия вновь обстреляла афганскую приграничную провинцию Кунар: в результате ударов погибли трое и ранены 14 мирных жителей, сообщил в понедельник заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат.
"Военный режим Пакистана, продолжая свои преступления, чинимые вдоль линии Дюранда (не признанной в Кабуле границы между двумя государствами - ред.), вновь подверг обстрелам уезд Дангам. Целью стали дома мирных жителей, школы, медицинские центры и мечети", - приводит слова чиновника Telegram-канал TOLOnews Plus.
По словам Фитрата, при артобстрелах пострадали две школы, в том числе одна для девочек, а один медицинский центр и две мечети были полностью разрушены. Также погибли 80 голов домашнего скота.
