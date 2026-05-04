В Крыму рассказали о мальчике, в руках которого взорвался боеприпас - РИА Новости, 04.05.2026
17:31 04.05.2026 (обновлено: 17:32 04.05.2026)
В Крыму рассказали о мальчике, в руках которого взорвался боеприпас

Состояние мальчика после взрыва боеприпаса в Крыму удовлетворительное

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму у мальчика в руках взорвался боеприпас.
  • Состояние ребенка удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Состояние мальчика из Крыма, в руках которого сдетонировал боеприпас и нанес ему травмы, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Как сообщило ранее СУСК РФ по Крыму, в воскресенье школьник вместе с товарищем обнаружили взрывоопасный предмет. После того, как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован, возбуждено уголовное дело.
"Ребенок с травмой кисти госпитализирован в ГБУЗ РК "Советская районная больница", ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент состояние пациента удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов", - сообщили в минздраве.
