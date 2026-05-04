В Крыму рассказали о мальчике, в руках которого взорвался боеприпас

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму у мальчика в руках взорвался боеприпас.
- Состояние ребенка удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Состояние мальчика из Крыма, в руках которого сдетонировал боеприпас и нанес ему травмы, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"Ребенок с травмой кисти госпитализирован в ГБУЗ РК "Советская районная больница", ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент состояние пациента удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов", - сообщили в минздраве.