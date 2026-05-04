На Крым обрушился шторм

Набережная Ялты во время шторма на Черном море. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Сильный штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду обрушился на Крым в понедельник, сообщила РИА Новости директор крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Дует сильный северо-восточный ветер с порывами 22-23 метра в секунду", - сказала Любецкая.

По ее словам, штормовое предупреждение действует в регионе до конца текущих суток.