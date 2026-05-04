СМИ: Британия вступит в переговоры о присоединении к кредиту ЕС Киеву

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство Великобритании заявило о планах вступить в переговоры о присоединении к инициативе ЕС по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на канцелярию британского премьера Кира Стармера.
"В воскресенье правительство Великобритании заявило, что страна намерена начать переговоры о присоединении к кредиту Европейского союза Украине в размере 78 миллиардов фунтов стерлингов (106 миллиардов долларов)", - говорится в материале агентства.
Речь о ранее одобренном европейскими странами кредите Киеву в 90 миллиардов евро.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.