Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия вступит в переговоры о присоединении к кредиту ЕС Киеву - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:56 04.05.2026
СМИ: Британия вступит в переговоры о присоединении к кредиту ЕС Киеву

Reuters: Британия вступит в переговоры о присоединении к кредиту ЕС Киеву

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания планирует вступить в переговоры о присоединении к инициативе ЕС по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро.
  • Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты «репараций» со стороны России.
  • В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство Великобритании заявило о планах вступить в переговоры о присоединении к инициативе ЕС по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на канцелярию британского премьера Кира Стармера.
"В воскресенье правительство Великобритании заявило, что страна намерена начать переговоры о присоединении к кредиту Европейского союза Украине в размере 78 миллиардов фунтов стерлингов (106 миллиардов долларов)", - говорится в материале агентства.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Кредит ЕС Киеву лишь продлевает конфликт, заявил евродепутат
26 апреля, 11:32
Речь о ранее одобренном европейскими странами кредите Киеву в 90 миллиардов евро.
Как сообщили в канцелярии премьера, ожидается, что в понедельник Стармер выступит на саммите Европейского политического сообщества в Ереване и заявит о желании Великобритании сотрудничать с ЕС для поддержки Украины в вопросе получения военного оборудования.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
ЕС придется взять новый кредит для Украины в 2027 году, пишет WSJ
25 апреля, 14:01
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияКир СтармерАнтониу КоштаСергей ЛавровЕвросоюзЕвросоветНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала