Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Красмаша" Гаврилов находится в СИЗО по делу о растрате - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 04.05.2026 (обновлено: 10:20 04.05.2026)
Гендиректор "Красмаша" Гаврилов находится в СИЗО по делу о растрате

Гендиректор "Красмаша" Гаврилов находится в СИЗО Красноярска по делу о растрате

© Фото : Красноярское региональное отделение "Союз Машиностроителей России"Александр Гаврилов
Александр Гаврилов - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : Красноярское региональное отделение "Союз Машиностроителей России"
Александр Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор АО "Красноярский машиностроительный завод" Александр Гаврилов с конца апреля находится в СИЗО Красноярска.
  • Он взят под стражу по делу о растрате.
КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Генеральный директор "АО Красноярский машиностроительный завод" Александр Гаврилов с конца апреля находится в СИЗО Красноярска, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Есть информация, что в конце апреля он взят под стражу по делу о растрате. Находится в СИЗО Красноярска", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о задержании Александра Гаврилова.
Согласно открытым данным, Александр Гаврилов родился 13 августа 1970 года в Железногорске. С 1993 по 2005 года руководил различными коммерческими структурами. В 2005 году пришел работать на АО "Красмаш", где также занимал различные руководящие должности, в 2018 году был назначен генеральным директором.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Депутата уфимского горсовета задержали по делу о растрате
16 апреля, 11:24
 
КрасноярскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала