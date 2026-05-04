Гендиректор "Красмаша" Гаврилов находится в СИЗО по делу о растрате

КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Генеральный директор "АО Красноярский машиностроительный завод" Александр Гаврилов с конца апреля находится в СИЗО Красноярска, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Есть информация, что в конце апреля он взят под стражу по делу о растрате. Находится в СИЗО Красноярска", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о задержании Александра Гаврилова.
Согласно открытым данным, Александр Гаврилов родился 13 августа 1970 года в Железногорске. С 1993 по 2005 года руководил различными коммерческими структурами. В 2005 году пришел работать на АО "Красмаш", где также занимал различные руководящие должности, в 2018 году был назначен генеральным директором.
